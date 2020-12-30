محافظ المنيا يبحث مع وفد برنامج تنمية الصعيد مخطط تطوير 5 مراكز

المنيا – حسن عبد الغفار

بحث اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، مع وفد برنامج تنمية الصعيد برئاسة الدكتور هشام الهلباوى مدير البرنامج، وضع خطط التنمية المتكاملة للمراكز المستهدفة بالمحافظة فى برنامج استهداف 1000 قرية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة.

قال المحافظ، إن اللقاء يأتى تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير 1000 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، والتى تستهدف تطوير 50 مركز على مستوى محافظات الجمهورية، موضحا أن نصيب محافظة المنيا منها 5 مراكز وهى (العدوة – مغاغة – ابوقرقاص – ملوى – ديرمواس)، وذلك فى إطار التنمية المستدامة التى تستهدف الريف المصرى لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030.

وأضاف المحافظ، أن أعمال التطوير تشمل العديد من المحاور والتى تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة فى العديد من المجالات والتى تشمل (التعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعي) بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الاسعاف ورفع كفاءة الطرق وشبكات الرى من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع بسرعة رصد الاحتياجات وانجاز كافة المتطلبات لتطوير المراكز المستهدفة، ووضع كافه الآليات والدراسات، بالتنسيق مع جميع القطاعاتن كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات لوضع خطة متكاملة للتطوير والعمل على رصد الاحتياجات الفعلية والملحة بالقطاعات الخدمية والتنموية والتركيز على الخدمات التى تستهدف أكبر عدد من المواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج تنمية صعيد مصر، تفاصيل المخطط العام لمبادرة استهداف الـ 1000 قرية من كافة المجالات والخدمات، مشيراً إلى ضرورة تحديد أولويات الاحتياجات داخل كل مركز وفقا للمعايير اللازمة والعمل على توزيع الخدمات داخل كل مركز بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.