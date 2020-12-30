محافظ المنوفية يعلن استمرار أعمال التعقيم لوقف تفشى فيروس كورونا

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، على استمرار تكثيف أعمال رش وتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية وكافة أماكن التجمعات لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، والحد من انتشاره تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ، بتعقيم ورش المنشآت والشوارع وأماكن التجمعات ، وذلك بنطاق المركز والقرى وكذا المرور على المطاعم والكافيهات والأماكن العامة والمتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بأنه تم تعقيم وتطهير المصالح الحكومية والشوارع بقرى مليج و البتانون.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية ، قامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان برش وتعقيم المصالح والمنشآت والمدارس، وكذا تطهير مستشفى سرس الليان العام بالتنسيق مع الإدارة الطبية، بالإضافة إلى أنه تم رش وتطهير منازل حالات العزل المنزلى والمتابعة المستمرة لهم لضمان الالتزام بتنفيذ إجراءات الوقاية.

وقد شدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة وعدم التهاون حيال المخالفين حفاظاً على صحة المواطنين ، مع إستمرار حملات تطهير وتعقيم ورش كافة المنشأت الخدمية بالمصالح الحكومية ودور العبادة وغيرها من أماكن التجمعات بنطاق المحافظة ، وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار عدوى فيروس كورونا .