محافظ الشرقية يتفقد شوارع بلبيس لمتابعة رصف شوارعها بالإنترلوك

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، جولة تفقدية بمدينة بلبيس لمتابعة أعمال النظافة والتجميل ، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية أولا بأول لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين ، وكذلك رفع الاشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين والوقوف على نسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية بشوارع المدينة .

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد منطقة كوبرى الهويس بمدينة بلبيس ليصدر توجيهاته لعلى الصناديلى رئيس المدينة بالبدء فورا فى أعمال التطوير والتجميل والتوسعة للمنطقة لاستيعاب حركة السيارات والماره ، وتخفيف حده الزحام داخل المدينة .

انتقل المحافظ لتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سعد زغلول بطول 800 متر وعرض 10 أمتار ، والذى يمثل محوراً مرورياً هاماً يربط بين شارع جمال عبد الناصر وطريق ترعة الإسماعيلية، مؤكدا أن المحافظة قامت بوضع خطه لرصف عدد من الشوارع الرئيسية بمختلف المراكز والمدن والاحياء لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لها.

كما اطمئن محافظ الشرقية على نسب تنفيذ أعمال الرصف الجارية بمنطقتى الزعبلاوى والقيصارية وشوارع أبو عيسى والغربلية والسنترال القديم باستخدام بلاط الإنترلوك، تنفيذا لخطة المحافظة لرصف وتجميل الشوارع الجانبية والتى لا يزيد عرضها عن 3 أمتار وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها، مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الاعمال ليشعر المواطن بحجم ما تقدمة الدولة من مشروعات فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

ووجه محافظ الشرقية، على الصناديلى، رئيس مركز ومدينة بلبيس، بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة، وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء منها لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

رافق المحافظ فى الجولة على الصناديلى رئيس مركز ومدينة بلبيس.



محافظ الشرقية يتابع رصف شوارع مدينة بلبيس



محافظ الشرقية يتفقد شوارع بلبيس

رصف شوارع مدينة بلبيس