محافظ الشرقية يتفقد أعمال تغطية ورصف خليج أبو حاكم بمركز الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال تغطية ورصف خليج أبو حاكم بمركز الزقازيق الرابط بين طريق ميت أبو على / أبو حاكم و طريق الأحرار بطول 600 متر وبتكلفة مبدئية 6 ملايين جنيه للمساهمة فى تخفيف الضغط على كوبرى شرويدة وتفليل حده الزحام داخل المدينة.

استمع المحافظ لشرح تفصيلى من المهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق عن مراحل تنفيذ المشروع، وتمت الإشارة إلى أن الأعمال بالمشروع تنفذ على مرحلتين المرحلة الأولى تشمل تغطية الخليج بمواسير خرسانية بقطر متر، ووضع طبقة من الرمال لتأسيس الطريق وذلك بمسافة 600 متر طول، والمرحلة الثانية تشمل أعمال الرصف والتطوير بوضع طبقات أساس بسمك 25 سم وطبقات أسفلتية بسمك 6 سم بتكلفة مبدئية 6 مليون جنيه.

شدد محافظ الشرقية على مدير مديرية الطرق بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال بالمشروع وسرعة الانتهاء منه طبقا للجدول الزمنى المحدد، ودخوله الخدمة الفعلية ليمثل محورا مروريا جديدا يساهم فى فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق.

رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق.