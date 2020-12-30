محافظ الشرقية يترأس لجنة اختبار المتقدمين لوظيفة نائب رئيس مدينة الحسينية

الشرقية - إيمان مهنى

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجنة لاختبار المتقدمين لشغل وظيفة نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية، والبالغ عددهم 13 متقدما، لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل الوظيفة بما يساعد فى تحسين مستوى الأداء والارتقاء بمنظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد المحافظ أن معايير الاختبار تتضمن التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم لشغل الوظيفة ومدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل و ضبط الأداء، وكذلك إختبار السمات الشخصية ومهارات الإتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات و سرعة إتخاذ القرار، بالإضافة إلى تقديم عرض بالإنجازات التى حققها كل متقدم و المؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلى فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويرى للنهوض بالمنظومة التى يعمل بها.

حضر الاختبارات سعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمستشار زكريا الشافعى المستشار القانونى للمحافظة والدكتور محمد عبده مدير عام إدارة الموارد البشرية بالديوان العام.