محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ مشروعات رصف الطرق بمنيا القمح

الشرقية - إيمان مهنى

توجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لمدينة منيا القمح للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير ، التى تشهدها شوارع المدينة لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لها .

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد أعمال الرصف والازدواج الجارية بالطريق الدائرى بمنيا القمح ( المرحلة الاولى ) ، والتى تبدأ من أول طريق بنها منيا القمح وصولا لمدخل المدينة بطول 2.7 كم وبعرض 10 متر لكل اتجاه بتكلفة 20 مليون جنية ، مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال والالتزام بالجدول الزمنى المحدد مع مراعاة الجودة فى التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة ، وذلك أثناء تنفيذ الأعمال حفاظاً على صحة وسلامة العاملين .

كما حرص المحافظ على تفقد إستكمال الطريق الدائرى (المرحلة الثانية) بطول 2.250 كم والتى تبدأ من شارع وجيه اباظة حتى تقاطع المصرف الفرعى بمنيا القمح ، ليمثل بذلك محورا مرورياً جديداً للقادمين من منيا القمح والمتجهين لمدينة الزقازيق.

أضاف محافظ الشرقية أن الطريق الدائرى يساهم فى تخفيف حدة الزحام داخل المدينة حيث يربط بين مدينتى منيا القمح والزقازيق ، ومنيا القمح وبنها ويعمل على توفير الوقت والجهد على المسافرين من وإلى المحافظة، وذلك تنفيذً لخطة المحافظة لخلق محاور مرورية جديدة لفك الاختناقات وتسهيل الحركة المرورية .

كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة منيا القمح تفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع (الحرية – سعد زغلول – وجيه اباظة – المدرسة الثانوية) بأطوال 6كم وبتكلفة مبدئية 22 مليون جنية .

أوضح المحافظ أن الأعمال الجارى تنفيذها تشمل رفع الجزيرة الوسطى وتكسير للأسفلت القديم ووضع طبقات أساس جديدة وإنشاء جزيرة أخرى بشكل جمالى وزرع أعمدة الإنارة وإزالة التندات والأرصفة المتعدية على حرم الطريق وذلك تنفيذا لخطة التطوير والتجميل التى تقوم بها المحافظة لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لمدنها.

شدد المحافظ على رئيس المدينة بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق لمتابعة تنفيذ الأعمال الجارية وإلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المحدد مع مراعاة الجودة فى التنفيذ لدخول هذه المشروعات الخدمة وتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

رافق المحافظ فى الجولة اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق والأستاذ محمود المرسى رئيس مركز ومدينة القمح.



محافظ الشرقية يتابع رصف الطرق بمنيا القمح



محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ مشروعات الرصف