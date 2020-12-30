محافظ الشرقية: تشغيل 15 أتوبيسا ورديتين للحد من الزحام

الشرقية - إيمان مهنى

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتفعيل منظومة نقل المركبات والبالغ عددها 15 أتوبيسا من خلال العمل على ورديتين لتعظيم الإيرادات وتغطية النفقات وللحد من تزاحم المواطنين على سيارات الأجرة، خاصة وقت الذروة.

وذلك خلال اجتماعه لمتابعة أعمال اللجنة التنفيذية للمشروعات الاستثمارية لبحث واستعراض طرق تحصيل المستحقات وزيادة الإيرادات لتعظيم موارد المحافظة، فى حضور سعد الفرماوى السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمستشار زكريا الشافعى المستشار القانونى للمحافظة وجمال عبد العاطى المستشار المالى للمحافظة والأستاذة مها أبو الخير مديرة إدارة صندوق الخدمات، وهانى السيد مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام ومديرو إدارات (تحسين الخدمات – المواقف – المخابز – الثروة السمكية – نظم معلومات البنية التحتية) وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

بدأ المحافظ الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة تعظيم إيرادات المشروعات الاستثمارية بالمحافظة لتغطية نفقات العاملين بها وتعزيز إيرادات صندوق الخدمات للاستفادة منه فى إقامة مشروعات تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، قائلا "لن أسمح بأى تقاعس فى هذا الملف الهام وسيتم إحالة وقائع الإهمال والفساد للنيابة".

وخلال الاجتماع استعرض مديرو المشروعات الاستثمارية موقف تحصيل الإيرادات وتقديم المقترحات التى تستهدف تقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين وكذلك استعراض المعوقات التى تحول دون تحقيق المستهدف لضمان استمرار تقديم الخدمة.

أكد محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف العمل وضبط منظومة الأداء وإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالمشروعات لتحصيل الإيرادات للحفاظ على المال العام، موضحا أنه يتعين على كل مسؤول أن يؤدى عمله على أكمل وجه وأن يكون هدفنا جميعًا واحد وثابت وهو مصلحة المواطن.

كما ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجنة لاختبار المتقدمين لشغل وظيفة نائب رئيس مركز ومدينه الحسينية والبالغ عددهم 13 متقدما، لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل الوظيفة بما يساعد فى تحسين مستوى الأداء والارتقاء بمنظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد المحافظ أن معايير الاختبار تتضمن التعرف على الإمكانيات البشرية للمتقدم لشغل الوظيفة ومدى قدرته على تقديم الأفضل لتحسين منظومة العمل و ضبط الأداء، وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تقديم عرض بالإنجازات التى حققها كل متقدم و المؤهلات الحاصل علىها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألى فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويرى للنهوض بالمنظومة التى يعمل بها .