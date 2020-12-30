محافظ الدقهلية يلتقى أعضاء تنسيقية الأحزاب فى جولة لعدد من المشروعات التنموية

التقى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بمكتبه اليوم بديوان عام المحافظة، أحمد فتحى أمين وشريف الرفاعى، وريهام الشبراوي أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين فى زيارتهم لمحافظة الدقهلية.

وذلك بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، عضو مجلس أمناء التنسيقية على مستوى الجمهورية، وتناول المحافظ معهم خلال اللقاء الجهود المبذولة من قبل أجهزة المحافظة والتى تستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة قطاعات الخدمات والمرافق وكذا الخدمات الاجتماعية والمساعدات للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد المحافظ أن محافظة الدقهلية من المحافظات الرائدة فى مجال المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية لمواطنيها للمشاركة مع الدولة فى تخفيف العبئ عن المواطنين، مشيرا إلى المشاركة المجتمعية فى مجال الخدمات الصحية ودعم القطاع والتعليمية ببناء المدارس وكذا بناء المساجد هذا فضلا عن المساعدات الاجتماعية المادية والعينية للأسر المستحقة.

وقد كلف محافظ الدقهلية نائب المحافظ بمرافقة أعضاء التنسيقية فى جولة ميدانية على الطبيعة لعدد من المشروعات التنموية الجارى العمل بها والتى تم الانتهاء منها لخدمة أبناء المحافظة.

وأوضح نائب المحافظ، أن الجولة شملت تفقد الأعمال الجارى لتنفيذ مصنع متطور للقمامة بسندوب بتكنولوجية ألمانية هولندية بتكلفة تزيد على 250 مليون جنيه، وذلك بعد أن تم نقل التراكمات التاريخية للقمامة بمقلب سندوب بتكلفة 100 مليون جنيه، وشملت الزيارة مراسى الأتوبيس النهرى وجولة نيلية بالأتوبيس النهرى بنيل المنصورة، كما شملت الجولة تفقد الأعمال التى تم إنجازها لرفع كفاءة وتطوير مبنى ديوان عام المحافظة بالكامل وإنشاء مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين ومتحفا لإعلام الدقهلية وقاعات اجتماعات متطورة هذا فضلا الارتقاء ببيئة العمل لتمكين العاملين من تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.

من جانبه، قال نائب محافظ الدقهلية، عضو مجلس أمناء التنسيقية على مستوى الجمهورية، أن دور التنسيقية يستهدف تنسيق الجهود بين الأحزاب لتيسير سبل الدعم فى قضايا المجتمع المصرى وبصفة خاصة أوقات الأزمات بما يحقق الصالح العام للمواطنين.