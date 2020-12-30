محافظ الإسماعيلية يؤكد لأعضاء "الشيوخ والنواب" ضرورة التكاتف لتحقيق آمال الشعب

الإسماعيلية – السيد فلاح

استقبل اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم أعضاء مجلس الشيوخ ونواب البرلمان عن الإسماعيلية لتهنئتهم لفوزهم بثقة أهالى الإسماعيلية وتمثيلهم بالبرلمان والتعرف على خطط المحافظة المستقبلية ووضع أسس التعاون والتواصل فيما بينهم خلال الفترة القادمة.

وثمن محافظ الإسماعيلية، دور النواب كشريك أساسى مع السلطة التنفيذية للبلاد، مؤكدًا حتمية تكاتف كافة الجهود فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وممثلى الشعب من نواب البرلمان والوقوف على قلب رجل واحد لتحقيق آمال وطموحات شعب الإسماعيلية ومواطنيها والذى يأتى على رأس أولويات الجهاز التنفيذى.

وخلال اللقاء أكد "بشارة" أنه على استعداد فى أى وقت لبحث ومناقشة جميع القضايا والمشكلات الجماهيرية ذات الصلة الوثيقة بالمواطنين ووضع آليات خاصة للتعامل مع تلك القضايا والسعى لإيجاد حلولاً جذرية لتلك المشكلات فى اطار الحفاظ على المصلحة العامة للجميع وفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة.

من جانبهم أشاد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بترحيب محافظ الإسماعيلية لهم مشيدين بالدور الذى تبذله المحافظة فى تنمية المشروعات وفتح قنوات التواصل والتناغم الكامل بما يتناسب مع إحتياجات المواطن الإسمعلاوى.

جاء ذلك بحضور نائبى مجلس الشيوخ حماد موسى ورمضان أمام، وكلاً من سامى سليم وأمال رزق الله ومحمد طلبة والدكتور أحمد دندش، والدكتورة رضوى جعفر، وعصام دياب، وأحمد بدران البعلى، أعضاء مجلس النواب.

محافظ الاسماعيلية يلتقى أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب





أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب



اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية





أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسماعيلية





اجتماع محافظ الإسماعيلية بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ