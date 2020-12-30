محافظ أسيوط يشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالجامعة

أسيوط هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية أصبح أمراً حتمياً فى ظل تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا على هذا النحو السريع، مشدداً على إصداره توجيهات صارمة لكافة الجهات المعنية بداخل المحافظة بعدم التهاون فى تطبيق الغرامات المقررة من مجلس الوزراء ضد المخالفين ارتداء الكمامات من الأفراد، وكذلك المطاعم والكافتيرات والنوادى التى تتجاوز نسبة الأشغال المقررة والمسموح به للمترددين عليها.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ أسيوط، فى اجتماع مجلس الجامعة المنعقد عن شهر ديسمبر 2020، وذلك برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وبحضور النواب لمختلف القطاعات وعمداء كليات الجامعة العملية والنظرية ومحمود بخيت أمين عام الجامعة والكادر الإدارى المختص بمتابعة أعمال المجلس .

وفى مستهل الجلسة، أكد رئيس جامعة أسيوط، استمرار كافة كليات الجامعة فى تقديم العملية التعليمية سواء حضورياً بالكليات أو إلكترونياً على المنصات التعليمية المختلفة، فى ظل توجيهات إدارة الجامعة للكليات بعدم الإضرار بدرجات أى طالب بسبب غيابه، نافياً أى حديث عن تعطيل الدراسة أو وقف الفصل الدراسى الأول أو وجود ارتفاع فى حالات الإصابة بفيروس كورونا بين طلاب الجامعة فى أى كلية من الكليات وهو ما يُعد شائعة مغلوطة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية.

وطمأن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، أبنائه الطلاب وأولياء الأمور أن الامتحانات العملية الجارية بعدد من كليات الجامعة، وكذلك امتحانات نصف الفصل الدراسى الأول تجرى وفق الإجراءات الاحترازية المعلنة من وجود مسافات تباعد اجتماعى بين الطلاب والتأكد من ارتداء الكمامات وتوفير مواد التطهير والتعقيم اللازمة وتقسيم أعداد الفرق الدراسية إلى مجموعات صغيرة للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد، وكشف رئيس الجامعة أن أعداد الإصابة بكوفيد 19 بين الطلاب سواء فى الكليات أو بالمدينة الجامعية لازالت معدلها تحت المتوسط، ولا تشهد الجامعة ارتفاعاً فى معدلات الإصابة حالياً.

كما شهد مجلس جامعة أسيوط، إعلان الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة لوقف كافة الفعاليات التى تستلزم وجود كثافة عالية من الحضور، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن وهو ما سوف يتضمن وقف حفلات تخرج الطلاب والمهرجانات الفنية والطلابية وذلك لحين إشعار آخر .