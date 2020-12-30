اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 06:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مجلسا التعاون الخليجى والإسلامى يدينان الهجوم الإرهابى على مطار عدن

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 05:24 م
مجلسا التعاون الخليجى والإسلامى يدينان الهجوم الإرهابى على مطار عدن نايف الحجرف
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدان الدكتور نايف الحجرف، أمين مجلس التعاون الخليجي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن، والذى خلف حتى الآن 26 قتيلا، بجانب عشرات الجرحى، كما قالت منظمة التعاون الإسلامي: ندين تفجيرات الحوثيين الإرهابية والجبانة على مطار عدن .

وفى وقت سابق، شهد مطار عدن الدولى فى اليمن انفجارات بسبب استهدافه بواسطة قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة، ما خلف قتلى ومصابين بينهم صحفيين وإعلاميين -بحسب شهود عيان.

ووقع الهجوم الإرهابى بعد يومين من أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادى، وبالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة.

وقال شهود عيان، إن الانفجار تخلله إطلاق نار من جهات لم يتم تحديدها حتى الآن، وتم بواسطة 3 قذائف، إحداها استهدف مدرج المطار، والآخر الصالة الرئيسية، مشيرًا إلى أن غالبية الضحايا سيكونوا على الأرجح من الصحفيين والإعلاميين الذين كانوا فى محيط الطائرة لدى وصول الوزراء الجدد.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبد الحفيظ لسكاى نيوز عربية، إن الانفجار خلف قتلى وجرحى، دون إحصاء دقيق، إلا أن المشاهد التى تم نقلها على الهواء تؤكد وجود عدد كبير من الضحايا.

 

 

 

 

 

 

 


الحكومه اليمنيه

معين عبد الملك

الارهاب

اليمن

عدن

تفجير

انفجار

ازمه اليمن

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة