وقال الوزير الروسي "أنتم تعلمون أن روسيا مهتمة بصدق بتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة في حل جميع مشاكل بلدكم، وسنناقش الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لدعم الليبيين، وستكون تقييماتكم للخطوات التي يجب اتخاذها أيضًا مهمة بالنسبة لنا".

وكان لافروف أكد في وقت سابق، أنه يجب تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية في ليبيا، مضيفا أن البطء في تعيين ممثل خاص للأمم المتحدة يثير القلق.