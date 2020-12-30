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"قرار تاريخى".. الجارديان: توقعات بتمرير "العموم" لاتفاق بريكست اليوم

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 11:11 ص
"قرار تاريخى".. الجارديان: توقعات بتمرير "العموم" لاتفاق بريكست اليوم بوريس جونسون
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، سيقول لأعضاء البرلمان اليوم الأربعاء أثناء تصويتهم على اتفاقية "بريكست" إن اتفاق التجارة البريطاني بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع بروكسل يقدم "قرارًا تاريخيًا" يجعل البلاد "جارًا صديقًا" للاتحاد الأوروبي.

 

ومن المتوقع أن تمر الصفقة بالموافقة البرلمانية في غضون يوم واحد فقط ، بدعم من حزب العمال وبعد أن أشارت مجموعة الأبحاث الأوروبية المؤيدة لبريكست للنواب المحافظين يوم الثلاثاء إلى أنها ستدعمها.

 

في خطاب أمام البرلمان قبل التصويت ، سيشيد رئيس الوزراء بالصفقة المبرمة عشية عيد الميلاد ، بحجة أنها تمثل "كيف يمكن لبريطانيا أن تكون أوروبية وذات سيادة في نفس الوقت" ، بالإضافة إلى الإشادة بالمفاوضين لتأمينها "بسرعة مذهلة "في ظل جائحة".

 

على الرغم من الرد العدائي على الصفقة من قبل قادة صناعة الصيد وأصحاب القوارب ، أعلنت اللجنة الاستشارية القانونية أنها "تحافظ على سيادة المملكة المتحدة". يمثل الحكم الصادر عن ما يسمى بـ "غرفة النجوم" التابعة للمجموعة - والتي كانت تتعمق في التفاصيل الدقيقة لاتفاقية التجارة المكونة من 1246 صفحة - دفعة قوية لجونسون.

 

ومثلت مجموعة الأبحاث الأوروبية المؤيدة لبريكست ، والتي يُعتقد أنها مكونة من حوالى 70 نائبا من حزب المحافظين ، شوكة ثابتة في ظهر تيريزا ماي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال وقتها المضطرب في رئاسة الوزراء.

 

حث كير ستارمر نوابه على التصويت لصالح الاتفاقية ، لكن زعيم حزب العمال يواجه تمردًا بارزًا بسبب مخاوف من أنه "يقع في فخ الالتفاف حول هذه الصفقة الفاسدة". بغض النظر ، من المتوقع أن يمر مشروع قانون الاتحاد الأوروبي (العلاقة المستقبلية) بسهولة ، على الرغم من أن الحزب الوطني الاسكتلندي ، والديمقراطيين الليبراليين ، والحزب الاتحادي الديمقراطي ، والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب العمال والتحالف ، أشاروا جميعًا إلى أنهم لن يدعموه.

 

 


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بوريس جونسون

الاتحاد الاوروبى

صفقة بريكست

العموم

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