فوز 3 فتيات بشمال سيناء بلقب التميز وتكريم 13 لتفوقهن الدراسى

شمال سيناء - محمد حسين

فازت 3 فتيات من شمال سيناء بلقب " الأكثر تميزا "وتكريم 13 فتاة أخرى لتفوقهن الدراسى، جاء ذلك فى ختام أعمال جائزة الدكتورة أمل نصر الله للفتاه الأكثر تميزا التى تطلقها سنويا لتشجيع الفتيات بمناطق شمال سيناء على التعليم.

وأعلنت إدارة الجائزة فى بيان لها، انه نظرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها مصر والعالم والتى تتمثل فى انتشار جائحة كورونا، ومن واقع مسؤوليتنا المجتمعية، قررت إدارة جائزة الدكتورة أمل سلامه نصرالله للفتاة الاكثر تميزا بالشيخ زويد ورفح هذا العام إقامة حفل توزيع الجوائز واختيار الفتاة الأكثر تميزا بالشيخ زويد و رفح بشكل أفتراضى اليكترونيا للمحافظة على التباعد الاجتماعي والامان المجتمعي.

وتابع أن الفعالية شارك فيها قيادات العمل المجتمعى وأساتذة الجامعات من جامعة العريش وجامعة سيناء والفتيات المرشحات وعائلاتهم والفتيات الفائزات فى الاعوام الماضية.

واعلنت إدارة الجائزة فوز سلوى سالمان عايد بنت قرية جوز ابو رعد برفح والطالبة بكلية الطب جامعة بورسعيد بلقب الفتاة الاكثر تميزا بالشيخ زويد ورفح و بمبلغ مالى قيمته 15 الف جنيه. بينما حصلت الشيماء مصطفى سليمان بنت مدينة الشيخ زويد والطالبة بكلية الطب جامعة قناة السويس بالمركز الثانى وبمبلغ قيمته 10 الاف جنيه.

وفازت ندى عبدالله محمود بنت مدينة الشيخ زويد و الطالبة بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس على المركز الثالث و مبلغ مالى قيمته 5 الاف جنيه، وحصلت باقى الفتيات وعددهم 13 على شهادات تقدير وحافز مادى بقيمة 1000 جنيه لكل واحدة منهن.

وكرمت ادارة الجائزة هذا العام المرحوم الشيخ أحمد أبو صوان لدوره البارز فى تعليم الصغار اللغة العربية وحفظ القرآن الكريم. كما قامت ايضا بتكريم حنان احمد بركات لما بذلته من جهد وإصرار فى استكمال مسيرة تعليمها بعد فترة انقطاع دامت ثلاثون عاما.