كراكاس (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 225 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينهم 35 حالة وافدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة، نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية على موقعها الإلكتروني، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 112 ألفا و861 حالة، تعافي منهم 106 آلاف و958 حالة. وارتفعت حالات الوفاة إلى 1021 بعد تسجيل ثلاث حالات أمس بينما هناك 4 آلاف و882 حالة نشطة.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أعرب عن شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إسهامه في إطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في فنزويلا.



وقال مادورو - في تغريدة نشرها الثلاثاء، عبر "تويتر" حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "بعد 3 أشهر من العمل الجدي المسؤول مع أشقائنا الروس، وقعنا اليوم على اتفاق حول شراء أول 10 ملايين جرعة من اللقاح سبوتنيك V".



وأضاف الرئيس الفنزويلي "أشكر الرئيس بوتين على هذه الخطوة المهمة لإطلاق التلقيح الجماعي في فنزويلا".



وأعلنت الحكومة الفنزويلية، في وقت سابق، أنها تخطط لتطعيم 10 ملايين من مواطني البلاد بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد بعد مشاركة فنزويلا في الاختبارات السريرية للمصل.