فحص وعلاج 1612 حالة خلال قافلة طبية بقرية أسطال فى المنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، نفذت قافلة طبية بقرية أسطال بمركز سمالوط، وذلك في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ أعمال القافلة بقرية أسطال، وذلك خلال يومي 28 و29 ديسمبر الجاري، وتم توقيع الكشف الطبي على 1612 حالة مترددة على القافلة، وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف الطبي على 202 حالة جراحة و440 حالة أطفال و179 باطنة و109 قلب و284 حالة جلدية و122 نساء و155 أنف وأذن و78 أسنان و43 تنظيم أسرة إلى جانب أنه تم عمل عينة 109 تحاليل مختلفة و31 حالات موجات صوتية و3 حالات رسم قلب، و5 أشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 146 مترددا وتحويل للمستشفى 16 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ 84 مترددا، وتم استخدام 9 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.