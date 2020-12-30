شاب يقفز من أعلى كوبرى المعرض بطنطا لمروره بأزمة نفسية

الغربية - عادل ضرة

قفز شاب، مقيم منطقة على أغا بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، من أعلى كوبرى المعرض لمروره بأزمة نفسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة يفيد بقيام شاب بإلقاء نفسه من أعلى كوبرى المعرض. انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين أن الشاب يدعى "ع.ا" مقيم بمنطقة على أغا، وأقدم على إلقاء نفسه من أعلى الكوبرى لمروره بأزمة نفسية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.