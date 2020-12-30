رئيس جامعة سوهاج يتفقد العمل بمبنى المعامل الطبية بتكلفة 52 مليون جنيه

تفقد الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، الأربعاء، أعمال التأسيس والتشطيبات الداخلية قبل النهائية لمبنى معامل العلوم الطبية بالحرم الجامعي القديم، يرافقه المحاسب اشرف القاضي أمين عام الجامعة، والمهندس حسين محمدين مدير عام الإدارة الهندسية، وعدد من مهندسي الشركة المنفذة للمشروع.

وقال رئيس الجامعة أن المبنى تكلف إنشاؤه 52 مليون جنيه، لخدمة العملية التعليمية في مجال مهنة الطب البشري، لإعداد طبيب متميز يتمتع بمهارات مهنية متقدمة وقادر على إعداد البحوث العلمية وتطبيق اعلى معاير الرعاية الصحية التي تسهم في حل المشكلات الصحية في المجتمع المحلي.

ومن جانبه قال حسين محمدين ان المبنى مكون من 6 طوابق على مساحة 1100 متر مربع ويضم عدد 16 معملا وقاعتين للاختبارات النهائية، ومزود بخدمات الانترنت الذكية، وملحق به عدد 2 مدخل رئيسي ومدخل للطوارئ، لافتاً أن الطابق الأرضي سيخصص كاستراحة وكافتيريا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والمبنى يعد احد المشروعات الجديدة بالجامعة ومتوقع تسليمه في أوائل النصف الثاني من عام 2021.