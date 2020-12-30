حصاد 2020.. 24 مشروع مياه شرب بالمنوفية بتكلفة 270 مليون جنيه

المنوفية - محمد فتحى

قبل انتهاء عام 2020 شهدت شركة مياه الشرب بمحافظة المنوفية، إنجازات عديدة فى الانتهاء من مشاريع محطات مياه الشرب، حيث حقت الشركة إنجازا بخطط الإحلال والتجديد فى ضوء الخطة السنوية الموضوعة على نحو 18 مليون جنيه إحلال وتجديد شبكات صرف صحى بنواحى المحافظة، 26 مليون جنيه أعمال المد والتدعيم لشبكات مياه الشرب بالمحافظة، 56 مليون جنيه إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، والتى تهدف إلى تحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقات التصميمية للمحطات وإطالة العمر الافتراضى لها .

وأكد العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، يشهد العديد من أعمال الإحلال والتجديد بهدف القضاء على مشاكل ضعف ضخ المياه، بالإضافة إلى ضمان استمرار إنتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية والقضاء على مشاكل الصرف الصحى .

وأكد، أنه فى سبيل تقديم خدمة متميزة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من مياه الشرب تم توصيل المرافق مياه شرب، صرف صحى لعدد كبير من المواطنين بنواحى المحافظة من خلال مد خطوط مياه وخطوط انحدار صرف صحى بالمشاركة الشعبية من الأهالى بتكلفة تقدر بحوالى 20 مليون جنيه وكذلك 10 ملايين جنيه أعمال لدى غير المدارس، هيئات حكومية وخاصة، مستشفيات من خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمحافظة و5 ملايين جنيه إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات رفع ومعالجة الصرف الصحى بالإضافة إلى استلام أكثر من 90 كم شبكات انحدار بأعماق مختلفة وتقليل فاقد المياه من 23% إلى 20% باستخدام أجهزة حديثة للبحث عن التسريبات .

وأشار إلى أنه فيما يخص مشروعات الصرف الصحى، تم إنشاء محطة معالجة دناصور الممولة بقرض من البنك الدولى بقيمة تقديرية 260 مليون جنيه.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، أنه دخلت الخدمة هذا العام محطات مياه، مصطاى، كمشوش، كفر فيشا ،الحامول، طوخ دلكا، ومحطات رفع، طه شبرا، الغنامية منشأة سلطان، روافع، دناصور، بشتامى، زاوية البقلى، منشاة الشريكين، منشاة عصام، أشليم وكفر أشليم، تتا وغمرين، صنصفط، تتا وغمرين الفرعية، قويسنا البلد الرئيسية، قويسنا البلد الفرعية، كفر العامرة، بالإضافة إلى محطات معالجة، توسعات طليا، دناصور، بمم (2) الفرعية، كفر السادات، توسعات شما وطهواى، لتلبية احتياجات المواطنين من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وتخيف المعاناة عنهم.