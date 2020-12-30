حصاد 2020.. 10 مليارات و125 مليون جنيه لتجهيز المستشفيات بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

شهدت محافظة الإسماعيلية، "عروس القنال" عددًا من الإنجازات فى قطاع الصحة على مدار عام 2020، استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، بعد أن تم تطوير ورفع كفاءة عدد من المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، وتجهيز المستشفيات بالمعدات والأجهزة الطبية لتوفير خدمات طبية متكاملة للمرضى من أبناء المحافظة.

وخلال عام 2020، تم الانتهاء من تجهيز 4 مستشفيات و20 وحدة رعاية أولية، لمرحلة أولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، وبلغت قيمة تكلفة البنية التحتية للمنشآت الطبية المقرر انضمامها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية 7.7 مليار جنيه، فيما بلغت التكلفة الخاصة بالتجهيزات الطبية وغير الطبية 1.9مليار جنيه، بينما بلغت قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الطبية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية، فى مرحلة التشغيل التجريبى 525 مليون جنيه بإجمالى تكلفة بلغت 10مليارات و125 مليون جنيه.

مجمع الإسماعيلية الطبى

تم الانتهاء تطوير ورفع كفاءة المجمع الطبى بالإسماعيلية، وذلك تمهيدًا لتشغيله ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، والذى يضم 9 مبانِ تخصصية، لتقديم الخدمات الطبية فى مختلف التخصصات بمنظومة التأمين الصحى الشامل من خلال أقسام "باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبسترين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض قلب وصدر، رعاية مركزة، رعاية قلب، رعاية أطفال، استقبال وطوارىء، علاج طبيعي، غسيل كلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة قلب، الحقن المجهري- روماتيزم القلب، طب الجنين"، وتبلغ الطاقة السريرية للمجمع 286 سريرًا داخليًا، و64 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 32 حضانة، و13 غرفة عمليات.

وتم تطوير ورفع كفاءة المجمع الإسماعيلية الطبى ومركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكلى والمسالك البولية، بمحافظة الإسماعيلية، وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل، ووفقًا لأحدث النظم التكنولوجية، حيث يعد المجمع الطبى بالإسماعيلية صرحًا رائدًا لتقديم الخدمة الطبية فى مصر.

مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك البولية

يضم مجمع الإسماعيلية الطبى مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك البولية، ويضم 108 ماكينات غسيل كلوي، و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة فى أمراض الكلى والمسالك البولية، ويعد المركز صرحًا طبيًا فى مجال أمراض الكلى والمسالك البولية حيث سيقدم خدمة طبية على أعلى مستوى ليس فقط لمحافظة الإسماعيلية بل لجميع أهالى مدن القناة.

مستشفى أبو خليفة للطوارئ

انتهى مستشفى أبو خليفة للطوارئ من فترة عمله كمستشفى للعزل الصحى لمصابى كورونا، وأصبح رهن بدء العمل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، ليخدم مواطنى محافظات إقليم القناة وسيناء، بعد إعادة تأهيلها وتخصيصها، بطاقة إجمالية قدرها 127 سريرًا، منها 37 سريرًا عناية مركزة مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة، بجانب 3 غرف عمليات كبرى وغرفة عمليات طوارئ، و8 غرف إنعاش قلب وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بالإضافة لجناح فندقى 11 غرفة، وغرف إقامة الأطباء والتمريض، وقسم خاص للمعامل والأشعة، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمحاضرات.

وتأتى محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتى تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى شهر يوليو من العام الماضي.

تجهيز المستشفيات بالإسماعيلية





تجهيز المستشفيات بالإسماعيلية





مجمع الإسماعيلية الطبى





مجمع الإسماعيلية الطبى





مجمع الإسماعيلية الطبى





مجمع الإسماعيلية الطبى



مجمع الإسماعيلية الطبى مجمع الإسماعيلية الطبى





مجمع الإسماعيلية الطبى

مجمع الإسماعيلية الطبى





مجمع الإسماعيلية الطبى





مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية

مستشفى أبوخليفة للطوارئ

مستشفى أبوخليفة للطوارئ





مستشفى أبوخليفة للطوارئ

مستشفى أبوخليفة للطوارئ





مستشفى أبوخليفة للطوارئ

مجمع الإسماعيلية الطبى

مركز طب أسرة الشهداء