حصاد 2020.. صيانة 815 مدرسة بإجمالى 6296 فصلا بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، تفاصيل إنجازات ونجاحات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر على مدار العام الدراسى 2019 / 2020، ففى الشئون المالية والإدارية تم تنفيذ 100% من أعمال الخطة الاستثمارية، والتى تضمنت أعمال صيانة مبانى لعدد 6 مدرسة تعليم عام وفنى، كما تمت أعمال الصيانة البسيطة لعدد 815 مدرسة بأجمالى 6296 فصلا على مستوى مدارس المديرية تتمثل فى أعمال السباكة والنجارة والكهرباء، وتزويد مدارس الثانوية العسكرية بعدد 20 بندقية خاصة لتدريب الطلاب من قبل مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع.

وفى مجال التطوير التكنولوجى تم الانتهاء من تركيب جميع متطلبات المرحلة الثانية من البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بنظام التعليم الثانوي، حيث تم تركيب أكسيس بوينت وشاشات تفاعلية بجميع مدارس المرحلة الثانوية بإجمالى عدد 414 شاشة تفاعلية، وعليه تم الانتهاء من ربط جميع المدارس الثانوى بكابلات فايبر لتشغيل خدمة الأنترنت وربط تلك المدارس بالوزارة، وتم تجهيز وتركيب الشبكات الداخلية وتم اختبارها بجميع ادارات المديرية للربط بين الإدارات والمديرية والوزارة، وتدريب 735 معلما على برامج (MOS –MTA TWT- MCE)، وعقد امتحان لـ 224 ممتحن بأكاديمية مايكروسوفت MOS-MAT-MCE)، وتصعيد عدد 25 مشروعا لمعرض الجمهورية بعدد 39 طالبا (ايسف).

أما فى رياض الأطفال فقد تم افتتاح عددا من المدارس والقاعات الجديدة من رياض الأطفال لاستيعاب الزيادة فى أعداد المتقدمينن والفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة التفوق الكشفي، والمشاركة فى مبادرة حياة كريمة بإدارات المديرية، وفى التربية الخاصة تم حصول المديرية على العديد من المراكز والميداليات على مستوى الجمهورية كالآتي:- (تسليم الكأس والميداليات لطلاب التربية الخاصة للحاصلين على المركز الأول لإقليم جنوب الصعيد، والحصول على 8 ميداليات ذهبية و6 ميداليات فضية بالمركز الأوليمبى بمدينة طيبة فى الدورى الإقليمى لألعاب القوى لمحافظات الصعيد، وإصدار نتيجة الصف الثالث الإعدادى للصم بنسبة نجاح 100%، وإصدار نتيجة التلمذة الصناعية لطلاب التعليم الفكرى بنسبة نجاح 100% لطلاب التربية الفكرية، ونتيجة الدبلوم الثانوى الفنى للصم بنسبة نجاح 100 %).

وفى مجال الأنشطة والخدمات ففى التربية المسرحية حصلت مديرية التربية والتعليم خلال العام الدراسى 2019/2020 على المراكز التالية فى نشاط التربية المسرحية:- (المركز الأول على مستوى الجهورية فى مسابقة الألقاء الشعرى ( للصف الثالث الإعدادى والأول الثانوى )، والمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة مسرحة المناهج، والمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإلقاء الشعرى للصف الخامس الابتدائي، والمركز الثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإلقاء الشعرى للصف السادس الابتدائي، والمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة اعياد الطفولة.

وفى التربية الموسيقية حصلت مديرية التربية والتعليم خلال العام الدراسى 2019/2020 على المراكز التالية فى نشاط التربية الموسيقية:- (الفوز بالمركز الأول فى المرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية ( المسابقة الشتوية )، والفوز بالمركز الثالث فى المرحلة الإعدادية على مستوى الجمهورية ( المسابقة الشتوية )، والفوز على مستوى الجمهورية فى مسابقة الوافدين، والفوز على مستوى الجمهورية فى مسابقة أعياد الطفولة، والصحافة المدرسية والإعلام التربوي:- (حصد المراكز الأول والثالث والخامس على مستوى الجمهورية فى مسابقة الكاريكاتير الحى صيف 2019، وحصد المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة المعارض الصحفية عن معرض الطفولة السنوى للعام الدراسى 2019/2020، وحصد المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة المعارض الصحفية بمعرض الطفولة، وحصد المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإذاعة المدرسية).

وفى توجيه عام التربية الرياضية والكشفية تم حصول المدرسة الرياضية على المركز الأولى على مستوى الجمهورية فى الكاراتية والمصارعة الرومانية والتايكوندو والمركز الثانى لكرة السرعة جمهورى والمركز الثالث فى العروض الرياضية على مستوى الجمهورية، وفى المدرسة المنتجة تم تكريم محافظة الأقصر وحصولها على درع التميز من الوزارة من ضمن أربعة محافظات على مستوى الجمهورية من المحافظات المشاركة بمعرض القاهرة والمقام بديوان عام الوزارة، وفى البيئة والسكان والصحة: تم مسح عدد (20367 ) طالبا وطالبة للقضاء على فيروس سى، وتنفيذا لمبادرة تحيا مصر (نور وحياة) استهدفت مبادرة تحيا مصر ( نور وحياة ) 18348 تلميذا وتلميذة، تم إجراء المسح الطبى على 17009 تلميذ /تلميذة، والكشف على 9978 تلميذا/ تلميذة، وعدد ما تم تحويلهم إلى المستشفى للعلاج 16تلميذا/ تلميذة.