حصاد 2020 .. الصرف الصحى بالمنوفية تنهى 20 مشروعا بمليار و468 مليون جنيه

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المهندس رشدى عمر، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فرع المنوفية، أن الهيئة أنتهت خلال عام 2020 من تنفيذ 20 مشروعا ، بتكلفة مليار و468 مليون جنية والمشروعات عبارة عن ، محطة صرف صحى طه شبرا 32 مليون جنية ، محطة صرف صحى الغنامية 42 مليون جنية ، محطة إزالة حديد ومنجنيز مصطاى 18 مليون جنية ، محطة صرف صحى منشاة سلطان الرئيسية 45 مليون جنية ، توسعات صرف صحى طليا 26 مليون جنية ، محطة إزالة حديد ومنجنيز كمشوش 11 مليون جنية ، محطة صرف صحى كفر السادات 38 مليون ،توسعات محطة معالجة صرف صحى شما وطهواى 15 مليون جنية ، محطة صرف صحى أشليم وكفر أشليم وكفر السلامية 55 مليون جنية ،محطة إزالة حديد ومنجنيز كفر فيشا11 مليون جنية ، محطة صرف صحى تتا 36 مليون جنية ، محطة مياه شرب 910 مليون جنية ، محطة إزالة حديد ومنجنيز طوخ دلكا 18 مليون جنية ، محطة صرف صحى صنصفط 60 مليون جنية ، محطة صرف صحى غمرين 30 مليون ،محطة صرف صحى قويسنا البلد الرئيسية 23 مليون جنية ، محطة صرف صحى قويسنا البلد الفرعية 22 مليون جنية ، محطة صرف صحى كفر العامرة 28 مليون جنية ، محطة صرف صحى منشأة 48 مليون .

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فرع المنوفية، " لليوم السابع " ، أنه جارى العمل بمشروعات إنشاء محطات مياه وشبكات رئيسية ومشرعات صرف صحى ، محطات معالجة صرف صحى وصرف صحى القرى بتكلفة 7مليار و460 مليون جنية ،بجميع أنحاء محافظة المنوفية .

وأكد رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى فرع المنوفية ، أن الفترة من 1 /7/ 2019 حتى 30 /6/ 2020 ، قد شهدت طفرة غير مسبوقة فى عدد المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها على أرض المحافظة مقارنة بالعام الماضى ، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وتوصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة، مشدداً على المتابعة المستمرة لنسب التنفيذ ومدى الإلتزام بالجدول الزمنى ومعايير الجودة بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة .

جدير بالذكر أن المهندس رشدى عمر رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فرع المنوفية ، قد أعلن أن إجمالى تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ، التى تم دخولها الخدمة بالمحافظة فى الفترة من 1 / 7/ 2019 حتى 30 / 6/ 2020 بلغت 2 مليار و236 مليون جنيه ، وأن إجمالى تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجارى تنفيذها حوالى 6 مليار و40 مليون جنيه لتنفيذ 13 مشروع مياه شرب و 11 مشروع صرف صحى ويخدم 106 قرية بالمحافظة ، وذلك ، فى إطار خطة محافظة المنوفية وحرص اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية فى توفير مشروعات البنية التحتية لقطاع مشروعات مياة الشرب والصرف الصحى ، بإعتبارها من أهم الخدمات التى تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة للإرتقاء بجودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .