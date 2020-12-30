اليوم السابع
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جونسون: بريطانيا ستظل جوهرة الحضارة الأوروبية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 06:10 م
جونسون: بريطانيا ستظل جوهرة الحضارة الأوروبية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبى جونسون
رويترز

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قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون اليوم الأربعاء إن بريطانيا ستظل دولة أوروبية بعد الخروج من فلك الاتحاد الأوروبى لأنها جوهر الحضارة الأوروبية، وقال جونسون لهيئةالإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هذه ليست نهاية بريطانيا كدولة أوروبية... نحن في نواح كثيرة نمثل الحضارة الأوروبية فى جوهرها... وسنظل كذلك".

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أنه قد أنهى معاناة حزب المحافظين بشأن أوروبا، قال جونسون "لدي أمل كبير بأن يكون ذلك هو الحال".

وأضاف قائلا "نرى مستقبلا عالميا لأنفسنا". 


جونسون

بريطانيا

أوروبا

الاتحاد الأوروبى

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