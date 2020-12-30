جولة بريف المنتزه شرق الإسكندرية لحصر مشكلات القرى.. صور

قام فريق التنمية الريفية بحى المنتزه ثان شرق الاسكندرية ،بعدة جولات تستهدف المرور على العزب بنطاق الحي للتأكد من الانتهاء من تطهير الترع والمصارف، وذلك بناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه ، بشأن الارتقاء بالظهير الريفى لنطاق الحي.

وأشار حى المنتزة ثان فى بيان صادر اليوم، إلى أن مدير إدارة التنمية الريفية وفريق العمل بالإدارة، قد قام بجولة تفقدية للمرور على العزب للتأكد من الإنتهاء من أعمال تطهير الترع والمصارف، وتبين خلال الجولة تطهير كافة المجاري المائية بنطاق الحي ،وتم خلال الجولة أيضا تفقد العزب الحدودية (الروضة ، إبراهيم موسي ، الستين ، المنشية البحرية ، حوض 10 ، الطاروطي و 12 بيت ، سركيس ، أسكوت)، حيث تم حصر كشافات الصوديوم التي من المقرر إحلالها بكشافات ليد ، وتم رصد عدد من المشكلات التي يعاني منها قاطني تلك العزب أهمها الحاجة إلى رفع كفاءة مرفقي الإضاءة العامة ومياه الشرب ، فضلا عن الحاجة إلى رفع المخلفات بصفة دورية للحد من إنتشار الأوبئة والحفاظ على الصحة العامة من التعرض للمخاطر ، وسوء حالة الطرق إنتشار الإشغالات ، وأكد الحى على أنه جاري رفع تقرير مفصل وعرضه على اللواء أِرف بهجت رئيس الحي لإتخاذ اللازم مع الجهات المعنية .