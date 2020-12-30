جوتيريش: 2021 بداية الخروج من الوباء لو وزعنا اللقاحات وفقا للحاجة وليس الثروة

كتب هيثم سلامة

أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن العام المقبل 2021 سوف يكون بداية الخروج من أزمة وباء فيروس كورونا، في حالة توزيع اللقاحات وفقا للحاجة وليس للثروة.

وكتب أنطونيو جوتيريش، عبر حسابه بموقع تويتر:"سيكون توزيع لقاحات كورونا COVID19 حول العالم مهمة ضخمة تتطلب التضامن السياسي والتخطيط اللوجستي المعقد" وأضاف قائلاً:"إذا وزعنا اللقاحات وفقًا للحاجة وليس الثروة ، فقد يشهد عام 2021 بداية الخروج من الوباء".



أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

يشار إلى أن أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة دعا الجميع للاستعداد للأوبئة القادمة، مؤكدا على الحاجة إلى تعلم الدروس من جائحة الفيروس التاجى كوفيد-19، وحث على زيادة الاستثمارات فى التأهب لمواجهة الطوارئ الصحية فى المستقبل.

وسلط جوتيريش الضوء على الحاجة إلى أنظمة صحية قوية وحماية اجتماعية، ودعم المجتمعات على الخطوط الأمامية، والتعاون الفنى للبلدان، مؤكدا أن التضامن والتنسيق أمران حاسمان داخل البلدان وفيما بينها، وأضاف الأمين العام: "لا أحد فى مأمن ما لم نتمتع جميعًا بأمان مضيفا علينا تكريم المهنيين الطبيين والعاملين فى الخطوط الأمامية والعاملين الأساسيين على مستوى العالم "لالتزامهم الرائع" فى مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقال جوتيريش فى رسالة له على خلفيه الاحتفال الأول باليوم الدولى للتأهب للأوبئة، "بينما نتعافى من الوباء، دعونا نعقد العزم على بناء قدراتنا الوقائية حتى نكون مستعدين عندما يواجه العالم التفشى التالى".