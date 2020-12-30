جامعة سوهاج تخصص لجنتين لعزل الطلاب المشتبه إصابتهم بكورونا خلال الامتحانات

سوهاج محمود مقبول

أصدر الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، قراراً بتخصيص لجنتين لعزل الطلاب المصابين والمشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، بحرمي الجامعة القديم والجديد، خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي2020 - 2021م، وذلك حرصاً من ادارة الجامعة علي صحة وسلامة طلابها و جميع منتسبيها والمرور بعملية الامتحانات بسلام ودون اصابات، وكذلك حق الطلاب المصابين بالعدوى في اداء امتحاناتهم

وشدد عزيز علي أن تكون عمليات التطهير للجان بشكل مستمر، وأن يكون المراقب ملتزمًا بارتداء الماسك الطبي مع ارتداء قفاز نظيف، والحرص على خلع الواقيات الشخصية فور الخروج من اللجنة ووضعها في كيس أحمر ويجري غلقه جدًا في حاوية مغلقة، مضيفاً أنه سيتم توفير عربات إسعاف مجهزة على أعلى مستوى بأطباء وتمريض، وذلك تحسباً لأي طوارئ.

يذكر أن المركز الإعلامى لجامعة سوهاج، أصدر بيانا، حول ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول وفاة إحدى الطالبات بالفرقة الأولى بكلية الطب البيطرى بجامعة سوهاج متأثرة بإصابتها فيروس كورونا.

وأوضح البيان أنه بالإشارة إلى ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى عن واقعة وفاة إحدى الطالبات بالفرقة الأولى بكلية الطب البيطرى بجامعة سوهاج متأثرة بفيروس كورونا، أن الطالبة المذكورة "تغمدها الله بواسع رحمته" قد توفيت اليوم فى بلدها بقرية نيدة مركز أخميم، وتؤكد إدارة الكلية ومن واقع سجلات الغياب إنها لم تحضر أى نوع من المحاضرات منذ 19 نوفمبر الماضى.

وأضاف البيان: ندعو الله أن يتغمد الطالبة بواسع مغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، تطمئن إدارة الكلية جميع الطلاب على أن عملية التعقيم لمبنى الكلية وخصوصا المدرجات والمعامل تتم بشكل دورى مع التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، داخل وخارج قاعات التدريس.