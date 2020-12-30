اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 04:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تقارير إعلامية: ممثلة الصليب الأحمر من بين مصابى تفجير مطار عدن

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 03:52 م
تقارير إعلامية: ممثلة الصليب الأحمر من بين مصابى تفجير مطار عدن انفجار مطار عدن
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت تقارير إعلامية، أن ممثلة الصليب الأحمر فى اليمن من بين مصابى تفجير مطار عدن، الذى استهدف وفد الحكومة اليمنية الجديدة لدى وصولهم أرض المطار.

 

وذكرت وسائل إعلام يمنية، أن هناك أنباء عن مقتل مسؤول أمنى كبير فى انفجار مطار عدن، حيث كشف المجلس الانتقالي الجنوبي فى اليمن، عن أن 3 صواريخ استهدفت مطار عدن بعد هبوط طائرة وزراء الحكومة اليمنية الجديدة.

 
وتظهر الصور التى بثتها محطات تلفزة سقوط أحد الصواريخ بأرضية المطار، وذكر المجلس الانتقالي الجنوبي بحسب ما أوردته شبكة سكاي نيوز الإخبارية، أن المطار تعرض لقصف بصواريخ طويلة المدى.
 
وشهد مطار عدن الدولى فى اليمن انفجارات بسبب استهدافه بواسطة قذائف هاون وصواريخ كاتيوشا، بالتزامن مع وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة، ما خلف عشرات القتلى والمصابين بينهم صحفيين وإعلاميين بحسب شهود عيان.
 
ووقع الهجوم الإرهابى بعد يومين من أداء الحكومة اليمنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادى، وبالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة.

 


اليمن

مطار عدن

انفجار اليمن

الحكومة اليمنية الجديدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استقبال دموى للحكومة اليمنية الجديدة.. انفجار مروع فى مطار عدن

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 03:39 م

رئيس وزراء اليمن: الهجوم على مطار عدن جزء من الحرب على دولتنا ولن نتراجع

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 03:00 م

وسائل إعلام يمنية: أنباء عن مقتل مسؤول أمنى كبير فى انفجار مطار عدن

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 02:51 م

رئيس وزراء اليمن يدلى بكلمة بعد قليل إثر انفجار استهدف مطار عدن

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 02:29 م

إصابة عدد من الإعلاميين فى تفجير صالة مطار عدن باليمن.. فيديو

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 02:04 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة