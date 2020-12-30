تفاصيل اجتماع محافظ أسيوط بمجلس أمناء جهاز مدينة أسيوط الجديدة

أسيوط هيثم البدرى

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماع مجلس أمناء مدينة أسيوط الجديدة بمقر جهاز مدينة أسيوط الجديدة، بحضور المهندسة جيهان أحمد عمار، رئيس الجهاز والمهندس على شحاتة، نائب رئيس الجهاز ومحمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور أحمد سيد مدير المكتب الفنى لوكيل وزارة الصحة وصلاح عامر مدير إدارة المواقف بالمحافظة وأعضاء مجلس أمناء جهاز مدينة أسيوط الجديدة.

فى بداية اللقاء أكد محافظ أسيوط، اهتمامه الكامل بتطوير كافة الخدمات بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك من خلال جولاته الميدانية بالمدينة للوقوف على المعوقات والعمل على حلها فى إطار اللوائح والقوانين المنظمة، لذلك بهدف تحقيق الجذب السكانى للمدينة وتوفير كافة الخدمات المختلفة وخلق مجتمع حضارى متكامل لسكان المدن الجديدة.

وأدار المحافظ، حوارًا مفتوحًا مع أعضاء مجلس الأمناء للتعرف على مشاكلهم والمعوقات التى تواجههم والعمل على حلها حيث طالب الأعضاء زيادة خطوط المواصلات وسيارات نقل الركاب من مدينة أسيوط إلى مدينة أسيوط الجديدة وتوسعاتها وتشغيل مقر التأمين الصحى بالمدينة وتشغيل الشهر العقارى طوال أيام الأسبوع بدلا من يومى الأربعاء والخميس فقط وتوفير موظف دائم بالسجل المدنى بالمدينة لتسهيل استخراج بطاقات الرقم القومى، وتوفير وحدة غسيل كلوى بمستشفى أسيوط الجديدة الجامعى، ونقل فصول التعليم الثانوى التجارى لمدرسة بنى مر من مدرسة أسيوط الجديدة الثانوية المشتركة إلى مقر دائم بأحد مدارس منطقة التوسعات الجنوبية الشرقية للمدينة، وإنشاء إدارة تعليمية مستقلة للمدينة وتحويل مكتبة الطفل إلى بيت ثقافة وتشغيل الوحدة الصحية المقامة بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية ورفع كفاءة بعض المناطق المتفرقة بطريق أسيوط الجديدة/ صينية الواسطى.

ووعد المحافظ، بدراسة تلك الموضوعات وبحثها والعمل على حلها بهدف تحقيق الصالح العام وبما يعود بالنفع على المواطنين، مشيدًا بالدور الرائد لمجلس الأمناء، مؤكداً ضرورة المشاركة المجتمعية وتوطيد أواصر التعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمجتمع المحلى للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها، أشارت المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والتواصل المستمر معهم لفحص شكواهم العاجلة، وإيجاد الحلول لها وطرح آرائهم للنهوض بالخدمات والتنسيق مع الجهاز التنفيذى بالمحافظة لحل مشاكل المواطنين وتحقيق الجذب السكانى للمدينة والمساهمة فى نشر التوعية للمواطنين.