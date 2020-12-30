تسجيل 254 وفاة و15 آلاف و692 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تركيا

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجل 254 وفاة و15692 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.



ووفقا لموقع روسيا اليوم، أشارت وزارة الصحة التركية إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 20642، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2194272.



وفى وقت سابق ذكر مرسوم رئاسي منشور في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء أن تركيا مددت الحظر على تسريح العمالة لشهرين بدءا من 17 يناير.



بدأ تطبيق الحظر هذا العام للحد من تداعيات جائحة كورونا على الوظائف والاقتصاد بوجه عام.