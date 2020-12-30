تايمز: انتقادات من "العموم" لصفقة بريكست لافتقارها لأحكام تدعم قطاع الخدمات

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "التايمز" إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعد هذا الصباح بأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستفتح صفحة جديدة في علاقة بريطانيا بأوروبا ، لكنه واجه انتقادات من أعضاء البرلمان بشأن افتقارها إلى أحكام لقطاع الخدمات.

مع بدء مناقشة مجلس العموم بشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي ، قالت تيريزا ماي إنه على الرغم من أنها ستدعمها ، إلا أنها تشعر بخيبة أمل لأنها تحتوي على القليل من الخدمات، وفقا للصحيفة البريطانية.

وقالت رئيسة الوزراء السابقة: "لدينا صفقة في التجارة ، والتي تفيد الاتحاد الأوروبي ولكن ليس صفقة في الخدمات ، والتي كانت ستفيد المملكة المتحدة". "لم يعد الأمر أن مقدمي الخدمات سيكون لهم الحق التلقائي في تقديم الخدمات عبر الاتحاد الأوروبي. المجال الرئيسي هو الخدمات المالية."

وانتقدت تيريزا ماى حزب العمال لعدم دعمه للصفقة التي تفاوضت بشأنها عندما كانت في داونينج ستريت.

وقالت إن الصفقة لا تعني أن المملكة المتحدة ستكون قادرة على "إخراج الاتحاد الأوروبي من حياتنا"، وأنه يتم تشكيل مجموعة كاملة من اللجان للإشراف عليها.

الشيء الوحيد الذي لا تفعله هذه المعاهدة هو استبعاد الاتحاد الأوروبي من حياتنا لأن هناك هيكلًا كاملاً من اللجان تم تشكيلها ، وبعضها - مثل مجلس الشراكة - سيكون قادرًا على تعديل هذا الترتيب ، واتخاذ قرارات بشأن التشغيل والتفسير بدون ، أي إشارة رسمية لهذا البرلمان.

وأكدت أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يعني الانعزالية.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن جميع أعضاء البرلمان من حزب المحافظين البالغ عددهم 107 الذين تم انتخابهم لأول مرة في عام 2019 يدعمون صفقة رئيس الوزراء ، وفقًا لرسالة من بيتر جيبسون ، النائب عن دارلينجتون وواحد من 107.