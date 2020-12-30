بابا نويل الغلابة.. سانتا كلوز يتسول فى شوارع قنا ويجمع 280 جنيها × ساعة

قنا صابر سعيد

تفاجأ عدد من المواطنين فى شوارع محافظة قنا بشخصية بابا نويل يتسول أمام عدد من المحلات ويطلب من المواطنين إعطاءه نقود، وانتشار مقطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى لشاب يدعى عمر عبده، من سكان مدينة قنا.

وأشار صاحب شخصية البابا نويل، لـ"اليوم السابع" إلى أنه جمع قرابة 280 جنيها كحصيلة التسول، خلال تقمصه لشخصية بابا نويل فى ساعة واحدة، كما قدم له بعض المواطنين وجبات وأطعمة ومشروبات، مما يشير على كرم وطيبة وخفة دم أهالى مدينة قنا، لافتا أنه تلقى الكثير من ردود الأفعال الظريفة والحزينة فى آن واحد من المواطنين حول عام 2020.