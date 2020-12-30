وأشارت إلى تواجد 2407 حالات بالمستشفيات منها 395 حالة في العناية المركزة، فضلًا عن وجود 18 ألفًا و312 حالة نشطة بالفيروس وقد بلغ عدد الاختبارات الطبية 18 ألفًا و225 اختبارًا خلال الـ24 ساعة الماضية.