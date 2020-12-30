أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 2550 إصابة جديدة و90 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم الأربعاء، أن الزيادة في الإصابات قد ترجع إلى التجمعات العائلية بمناسبة حلول عيد الميلاد، حيث أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 355 ألفًا و451 حالة تعافى منها 330 ألفًا و990 حالة بينما توفى 6149 حالة.
وأشارت إلى تواجد 2407 حالات بالمستشفيات منها 395 حالة في العناية المركزة، فضلًا عن وجود 18 ألفًا و312 حالة نشطة بالفيروس وقد بلغ عدد الاختبارات الطبية 18 ألفًا و225 اختبارًا خلال الـ24 ساعة الماضية.
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