القوى العاملة بالمنيا تعلن توظيف 295 شاباً وفتاة بالقطاع الخاص والاستثمارى

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أن مديرية القوى العاملة، تمكنت من تشغيل 295 شاباً وفتاة من جميع المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى خلال الفترة من 1-7-2020 حتى 30-12-2020 من خلال الإعلان عن 2983 فرصة عمل تم الإعلان عنها خلال تلك الفترة ، وذلك من خلال نشرة التوظيف التى تصدرها وزارة القوى العاملة بشكل دورى على موقعها الالكتروني.

ووجه المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذى الشكر لمديرية القوى العاملة على الجهد والتعاون والتنسيق المستمر لإتاحة فرص عمل وتدريب لشباب المحافظة فى القطاع الخاص والاستثماري، حيث يعد ملف البطالة من اكثر الملفات التى تحظى باهتمام وتركيز خلال الفترة الحالية، ضمن تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى وتحقيق فرص معيشية افضل وبخدمات ذات جودة عالية .

وأضاف المحافظ انه يجرى التنسيق والمتابعة مع جميع القطاعات لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب، كما تعمل المحافظة من خلال عدد من البرامج والمبادرات على منح قروض للشباب لعمل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر ، منها جهاز تنمية المشروعات ، صندوق التنمية المحلية، مبادرة مشروعك وكذلك جهاز شباب الخريجين .

وقال وليد الإمام مدير المديرية إن المديرية تواصل حملاتها المفاجئة على المنشآت لمتابعة كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية وضبط المخالفين لقانون العمل.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التدريب المهني، تم تنفيذ 15 دورة تدريبية بمركز التدريب المهنى على مهن المساحة، والتفصيل والحياكة ، والسباكة ،والدش وإصلاح المحمول والتبريد والتكييف وصيانة الحاسب والجرافيك ، كما تم تنفيذ 7 دورات تدريبية من خلال الوحدة المتنقلة بقرية كفر مغربى بمركز العدوة.

وأضاف انه يمكن التقدم للوظائف التى تعلن عنها الوزارة من خلال متابعة نشرة التوظيف القومية على موقع وزارة القوى العاملة والتى تصدر كل شهرين، ويقوم الشباب بالتسجيل عليها عبر الرابط التالي:

http://www.manpower.gov.eg/NationalBulletin.html