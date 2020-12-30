بكين (أ ش أ)

أكدت الصين اليوم التزامها بالعمل على تحقيق الاستقرار فى سلاسل الصناعة والإمداد وتحسينها خلال عام 2021، وقال وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينى "شياو يا تشينج" - فى تصريح خلال مؤتمر عمل فى بكين- إنه سيتم بذل المزيد من الجهود لمراقبة وتقييم سلامة سلاسل الصناعة والإمداد الرئيسية، وتعزيز سلاسل الإمداد فى الصناعة التحويلية ومعالجة الروابط الضعيفة، داعيا إلى تحقيق اختراقات في التقنيات الأساسية، وتسريع التحول الرقمي لقطاع التصنيع وتعزيز المرونة والقدرة على التكيف فى سلاسل الصناعة والإمداد.