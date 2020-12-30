وأضاف أن الصين ستبذل جهودا لبناء المزيد من سلاسل الصناعة والإمداد الأكثر استقلالية والتي يمكن التحكم فيها، حيث إن أمن واستقرار هذه السلاسل هما أساس تشكيل نموذج تنموى جديد (الجمع بين تعزيز الاستهلاك المحلي والتصدير). 