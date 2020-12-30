الخارجية الأمريكية تطالب بكين بإطلاق سراح صحفية صينية مسجونة

وكالات

طالب وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، بكين بإطلاق سراح الصحفية الصينية، تشانج تشان، التى حكم عليها يوم الاثنين الماضى بالسجن 4 سنوات، بسبب "تغطيتها لوباء فيروس كورونا".

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ذى هيل" الأمريكية، قال بومبيو: "تدين الولايات المتحدة بشدة الملاحقة الزائفة فى الصين والإدانة للصحفية تشانج تشان فى 28 ديسمبر". وأضاف: "ندعو حكومة الصين إلى إطلاق سراحها فورا، دون قيد أو شرط".

كما اتهم بومبيو الصين بـ"التلاعب بالمعلومات حول تفشي المرض في مدينة ووهان"، مشيرا إلى أن بكين "أسكتت بوحشية رواة الحقيقة الشجعان الآخرين".

ولفت إلى أن "العالم يجب أن يعتمد على تقارير من مراسلين مثل تشانج، لفهم مدى انتشار الوباء".

وشدد بومبيو على أن "خوف الصين من الشفافية، وقمعها المستمر للحريات الأساسية، علامة ضعف وليس قوة، وتهديد للجميع".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن "الولايات المتحدة ستدعم دائما حق المواطنين الصينيين في التعبير عن رأيهم، بحرية وسلمية".