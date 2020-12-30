اليوم السابع
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الأمير هارى وزوجته ميجان: الحب ينتصر دوما

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 11:54 ص
الأمير هارى وزوجته ميجان: الحب ينتصر دوما الأمير البريطانى هارى وزوجته ميجان
رويترز

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شكر الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان العاملين الأساسيين ووجها رسالة تشجيع للذين عانوا من تفشي جائحة فيروس كورونا في عام 2020 في أول تدوينة صوتية لهما على منصة سبوتيفاي.

واستضاف هاري وميجان، المعروفان رسميا بلقب دوق ودوقة ساسكس، الحلقة على المنصة وتحدثا عن عام 2020 وأمنيات العام الجديد مع المغني إلتون جون والمنتج والممثل تيلر بيري وبطلة التنس نعومي أوساكا وغيرهم من المشاهير والفنانين والكتاب.

وخلال الحلقة، ومدتها 33 دقيقة، شكر الزوجان العاملين بالرعاية الصحية والعاملين على الخطوط الأمامية في مواجهة الجائحة وغيرهم ممن قدموا التضحيات في عام ملئ بالتحديات.

وقالت ميجان "أقول، بغض النظر عما تلقيه الحياة على كاهلكم، ثقوا فينا عندما نقول الحب ينتصر".

وأضاف هاري "الحب ينتصر دائما".

وانتهت الحلقة بظهور مفاجئ لآرتشي ابنهما البالغ من العمر 19 شهرا الذي قال بمساعدة من والديه "عام جديد سعيد!".

 


فيروس كورونا

الامير هارى

ميجان

كورونا

دوق ودوقة ساسكس

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