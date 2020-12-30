افتتاح مسجدين آل دعبس بأبنوب والساعة بأسيوط الجديدة بحضور المحافظ.. صور

أسيوط – هيثم البدرى

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مسجدين آل دعبس بقرية عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب ومسجد الساعة بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك بعد إنشائهما بالجهود الذاتية للأهالى.

جاء ذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا من تطهير وتعقيم لكافة المترددين على المسجد وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى بين المصلين بحضور الشيخ محمد عبداللطيف محمود، مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف نائبًا عن الدكتور عاصم قبيصى، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب وجيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والشيخ ناصر محمد سيد، مدير المتابعة بمديرية الأوقاف، والدكتور محمود الجميل، مدير المكتب الفنى لوكيل وزارة الأوقاف والمهندس على شحاتة، نائب رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والعديد من التنفيذيين ومفتشى إدارة أوقاف مركز أبنوب والفتح وأهالى قرية عرب العوامر ومدينة أسيوط الجديدة.

وافتتح المحافظ مسجد "آل دعبس" بقرية عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد، والذى أقيم بالجهود الذاتية على مساحة 180 مترا بتكلفة بلغت مليون ونص.

واستكمل المحافظ، جولته بزيارة مدينة أسيوط الجديدة، وافتتح مسجد "الساعة"، وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد، والذى أقيم بالجهود الذاتية على مساحة 350 مترا بتكلفة اجمالية بلغت 2 مليون جنيه، واستمع المحافظ والمصليين إلى الخطبة التى ألقاها الشيخ محمد عبداللطيف، وتحدث فيها عن إعمار المساجد، وأهمية وفضل بناء المساجد والمشاركة فى أعمال إحلال وتجديد المساجد، مؤكدًا أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، واعتبار الالتزام بكل الإجراءات الصحية التى تحددها الجهات المختصة لمواجهة انتشار هذا الفيروس، مطلبًا شرعيًا ووطنيًا وإنسانيًا فالواجب يحتم على كل إنسان المحافظة على نفسه وعلى أخيه الإنسان وعلى مجتمعه وعلى الإنسانية جمعاء.

وأكد محافظ أسيوط – خلال كلمته – جهود وزارة الأوقاف بتوجيهات القيادة السياسية فى عمارة المساجد والتوسع فى إنشاء مساجد جديدة بكافة قرى ومراكز المحافظة بمشاركة الأهالى، مشيرًا إلى إنه تم حتى اليوم افتتاح 73 مسجدًا خلال 4 أشهر فقط ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد المساجد.

وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف داخل المساجد حفاظًا على صحة وحياة المواطنين بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة وحملات التطهير والتعقيم عقب الصلوات بصفة يومية وبمتابعة مستمرة من مفتشى المديرية موجهًا الشكر لكل من ساهم فى إحلال وتجديد المساجد، وأن يجعله فى ميزان حسناتهم داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وقيادة وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.



محافظ أسيوط يصلى بالمسجد



محافظ أسيوط يفتتح مسجدا آل دعبس بأبنوب