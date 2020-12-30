اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 09:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اعراض كورونا الجديد.. المركز الأوروبى للوقاية من الأمراض يحذّر من مخاطر سلالتى كورونا المتحوّرتين

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 07:00 ص
اعراض كورونا الجديد.. المركز الأوروبى للوقاية من الأمراض يحذّر من مخاطر سلالتى كورونا المتحوّرتين كورونا - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعراض كورونا الجديد أشد لذا حذّر المركز الأوروبى للوقاية من الأمراض ومكافحتها من مخاطر سلالتي كورونا (كوفيد 19) المتحوّرتين التي اكتشفت مؤخراً، بتفاقم الضغوط على أنظمة الرعاية الصحية وبرفع معدّل الوفيات نظراً لقدرتهما الأكبر على التفشى، وأشار المركز في تقرير له إلى أنه على الرغم من عدم توفر معلومات عن إصابات أكثر خطورة جراء هاتين السلالتين، إلا أن تداعياتهما تؤدي إلى زيادة حالات الوفيات، بحسب " واس"


وعدت الوكالة ومقرها ستوكهولم أن هذا الأمر يصح خصوصاً بالنسبة للمسنين أو للمصابين بأمراض مزمنة، يذكر أنه رُصد أكثر من ثلاثة آلاف إصابة بسلالة بريطانية متحوّرة من كوفيد-19 فى المملكة المتحدة ودول أخرى, كما رُصد نحو 300 إصابة بسلالة متحوّرة أخرى في جنوب أفريقيا وثلاث إصابات في أوروبا.


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

المملكة المتحدة

اعراض كورونا الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة