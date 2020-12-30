استبداد أردوغان يتوالى.. محكمة تركية تقضى بسجن مدى الحياة لـ92 شخصا بتهم "الانقلاب"

ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن محكمة تركية أصدرت اليوم الأربعاء 92 حكما بالسجن مدى الحياة على أشخاص منهم عدد من كبار الضباط السابقين بالجيش بسبب أدوارهم في محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016.

وسقط أكثر من 250 قتيلا في محاولة للإطاحة بالحكومة يوم 15 يوليو عام 2016 عندما قاد جنود متمردون طائرات مقاتلة وهليكوبتر ودبابات وسعوا للسيطرة على مؤسسات الدولة الرئيسية.

وقالت الأناضول إن أحكاما بالسجن مدى الحياة بدون الحق في العفو صدرت على 12 متهما منهم قادة بالقوات البرية.

وأصدرت المحكمة الشهر الماضي أحكاما منفصلة بالسجن على قادة محاولة الانقلاب التي ألقت أنقرة المسؤولية فيها على أنصار رجل الدين فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة. ونفى جولن أي دور له في محاولة الانقلاب.

ونقلت الوكالة عن وزير الداخلية سليمان صويلو قوله إن 292 ألف شخص اعتقلوا لصلاتهم بجولن منهم نحو مئة ألف ينتظرون محاكمتهم.

وعزلت السلطات نحو 150 ألف من العاملين بالحكومة أو أوقفتهم عن العمل منذ محاولة الانقلاب. وأصدرت المحاكم أكثر من 2500 حكم بالسجن مدى الحياة وقالت وزارة الدفاع إن 20833 طردوا من الجيش.