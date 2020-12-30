إيفانكا ترامب: عانى الأمريكيين بما يكفى من جائحة كورونا ولابد من إغاثة

كتب محمد شعلان

أكدت إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشارته فى البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب كان على حق عندما أعلن معاناة الكثير من مواطنى الولايات المتحدة من جائحة كورونا، وغردت إيفانكا على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "رئيسنا ترامب على حق - لقد عانى الناس ما يكفى من هذا الفيروس.. ليس ذنبهم".



ايفانكا ترامب على تويتر

وشددت ايفانكا ترامب، على ضرورة موافقة مجلس النواب الامريكي على صرف اغاثة ألفى دولار للمواطنين بسبب جائحة كورونا، قائلة، "يجب أن يوافق الكونجرس على 2000 دولار كإغاثة مباشرة للشعب الأمريكى".

وحرصت إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ومستشارته البارزة في البيت الأبيض، على توثيق الاحتفال الأخير لها بعيد الميلاد في البيت الأبيض بصورة مع عائلتها، ونشرت ايفانكا على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، صورة تجمعها مع والدها الرئيس دونالد ترامب وأطفالها وزوجها جاريد كوشنر.

وشاركت إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشارته البارزة في البيت الأبيض، في توزيع المواد الغذائية على العائلات الفقيرة في جنوب فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياته على المجتمع الأمريكى وقبل احتفالات "الكريسماس".

ونشرت إيفانكا ترامب عبر حسابها الرسمى على تويتر، صورا خلال توزيعها للمواد الغذائية على الأمريكيين فى الإجازة ضمن مبادرة "King Jesus Miami"، مؤكدة دعمها إلى المشروع الذى يخدم العديد من الأمريكيين المحتاجين والفقراء.

وكتبت الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب عبر تويتر، "قمنا بتسليم أكثر من 1.5 ألف مزارع إلى صناديق طعام العائلات للأسر المحلية.. أعرف مدى تأثير هذا البرنامج على ملايين العائلات في جميع أنحاء الولايات المتحدة".