اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 03:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إنقاذ طفل ابتلع 46 مغناطيساً بإحدى مستشفيات دبى.. صور

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 03:00 ص
إنقاذ طفل ابتلع 46 مغناطيساً بإحدى مستشفيات دبى.. صور الطفل بعد إجراء العملية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنقذ فريق أطباء فى أحد مستشفيات دبى طفلاً آسيوياً ابتلع 46 قطعة مغناطيس على دفعتين، وظهرت على الطفل، الذي لم يتجاوز عامه الثالث، أعراض انتفاخ للبطن، وآلام حادة، وتقيؤ، بالتزامن مع انتباه الأم إلى اختفاء العشرات من قطع المغناطيس من مجموعة ألعاب كانت اقتنتها مع زوجها ليتسليا بها في أوقات الفراغ، فأسعفاه إلى المستشفى على الفور.

المغناطيس فى الأشعة
المغناطيس فى الأشعة

وأوضحت اختصاصية الأطفال الدكتورة ديما طرشة أن ابتلاع تلك القطع يؤدى إلى مشاكل معقدة، حيث تتميز بقوة جذب كبيرة لبعضها، ولا تنفصل بسهولة، وتلتصق بجدار المعدة والأمعاء مسببة اهتراء وثقوباً فيها، ويستحيل طرحها مع البراز، ما يجعل العمل الجراحي خياراً وحيداً لإخراجها.

وتطرقت إلى التأثيرات الأخرى لحدوث الثقوب بالأمعاء، والتي تصل إلى حد الصدمة الالتهابية في حال لم يتم كشف الأمر مبكراً.

المغناطيس
المغناطيس

وأشار الدكتور الجراح مازن سلوم، الذي أجرى العملية الجراحية للطفل، إلى أن فحص الأشعة السينية لأحشاء البطن أظهر وجود مجموعتين من قطع المغناطيس المتلاصقة المتموضعة على جدار أمعاء ومعدة المريض، الأمر الذي تسبب بانضغاط الجدارين، وحدوث نقص تروية دموية ومن ثم ثقب في الأمعاء، ما استدعى إجراء عمل جراحي عاجل لإخراج قطع المغناطيس وعلاج الثقوب.

الطفل بعد العملية
الطفل بعد العملية

وأضاف أن العملية تكللت بالنجاح، وتضمنت استخراج القطع بشكل كامل، وخياطة مناطق الثقوب، وأن وضع المريض مستقر. ودعا الأهالي إلى إحكام الرقابة على ألعاب أبنائهم، وعدم وضع مواد صغيرة خطيرة يسهل ابتلاعها في متناول أيديهم، مؤكداً أن ابتلاع «خرز المغناطيس» بات من الحالات الشائعة والخطرة التي تصل إلى المستشفيات، وتمثل خطورة كبيرة على صحة وحياة الأطفال.

 


مغناطيس

دبى

الإمارات

جراحة

صحة وطب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة