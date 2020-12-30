إعلام المنيا: التحول الرقمى يقضى على التهرب الضريبى والأسواق الموزاية

المنيا-حسن عبد الغفار

نظم مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للإستعلامات بالتعاون مع مديرية الضرائب بالمنيا اليوم بمكتبة مصر العامة ندوة لنشر الوعى حول المنظومة الضريبية الإلكترونية الجديدة، وأكد الحضور أن المنظومة الإلكترونية الجديدة التى بدأت مصلحة الضرائب المصرية بتفعيلها سوف تقضى على ما يعرف بالتهرب الضريبى وعلى الأسواق الموازية والإقتصاديات غير الرسمية.

وأكد خالد عبد العزيز رئيس مأمورية المنيا "قيمة مضافة" على نجاح بداية تشغيل منظومة الفواتير الإلكترونية التى تشمل التوقيع الإلكترونى ونظام تكويد السلع والخدمات.

وأشار إلى التسهيلات الكبيرة التي تقدمها المصلحة بالتعاون مع وزارة المالية للشركات للإنضمام لهذه المنظومة.

بينما قال عاطف عمر مدير عام الفحص ورئيس اللجنة الداخلية للقيمة المضافة بالمنيا، إن الفاتورة الإلكترونية هى أول بدايات التحول الرقمى فى مصلحة الضرائب وأنها تقضى على الفواتير الوهمية، وتسهل عملية حفظ البيانات وسهولة تقديم الإقرار الضريبي الإلكترونى.

ولفت وليد الحينى مدير مركز إعلام المنيا إلى إعجابه بنظام التحول الرقمى وأكد على دوره الهام فى عملية التنمية المستدامة وتحقيق التطور الإقتصادى واضاف أنه سيتم تنفيذ ورش عمل مع الممولين أصحاب المشروعات والمحاسبين لتعلم كيفية التعامل مع المنظومة الضريبية الإلكترونية الجديدة حال انتهاء تداعيات فيروس كورونا.

فيما تحدث أشرف العُطيفى مفتش فنى بالإدارة المركزية لمأمورية ضرائب المنيا عن كيفية تسجيل الممولين والمحاسبين على موقع مصلحة الضرائب وكيفية إنشاء الإقرار الضريبي الإلكترونى الجديد.