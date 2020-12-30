اليوم السابع
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إصابة ممرض فى كاليفورنيا بكورونا بعد أسبوع من تلقى لقاح فايزر

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 12:20 م
إصابة ممرض فى كاليفورنيا بكورونا بعد أسبوع من تلقى لقاح فايزر لقاح كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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ذكر تقرير إخباري أن نتيجة فحص ممرض عمره 45 عاما في كاليفورنيا للكشف عن كوفيد-19 جاءت إيجابية بعد أكثر من أسبوع من تلقيه لقاح شركة فايزر للوقاية من فيروس كورونا.

وكان الممرض ماثيو و. الذي يعمل في مستشفيين محليين مختلفين قال على صفحته على فيسبوك يوم 18 ديسمبر إنه تلقى جرعة من لقاح فايزر وأبلغ منفذا إعلاميا ينتسب لقناة ايه.بي.إس نيوز التلفزيونية إن ذراعه ظل محتقنا لمدة يوم لكنه لم يصب بأي آثار جانبية أخرى.

وقال التقرير إنه شعر بعد ستة أيام بإعياء في ليلة عيد الميلاد بعد أن أمضى دورة عمل في وحدة كوفيد-19. وأصيب ببرد وشعر فيما بعد بآلام في العضلات وبالإرهاق.

وقال كريستيان راميرز خبير الأمراض المعدية في مراكز صحة الأسرة بسان دييجو في التقرير الإخباري إن هذا السيناريو وارد.

وأضاف "نعلم من الاختبارات السريرية للقاح أنه سيستغرق ما بين عشرة أيام و14 يوما للبدء في تكوين الحماية".

وتابع "تلك الجرعة الأولى تعطيك فيما نعتقد (وقاية) حوالي 50 في المئة وتحتاج للجرعة الثانية لرفعها إلى 95 في المئة".

 


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