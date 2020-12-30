وتشير بيانات المكتب إلى أن ما يقارب الربع (22,9%) من مجمل الوفيات المسجلة في إنجلترا وويلز في الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر ذُكر فيها كوفيد-19 في شهادة الوفاة.



وكانت آخر التقارير الصادرة عن الجهات الإحصائية البريطانية قد أظهرت تسجيل ما مجموعه 84 ألفا و641 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 في المملكة المتحدة، وأكد مكتب الإحصاء الوطني اليوم أن هذا العدد يشمل 76 ألفا و669 حالة وفاة حدثت في إنجلترا وويلز حتى 18 ديسمبر، وفقا للصحيفة.



ومنذ وقت تجميع تلك البيانات، سُجلت 3 آلاف و88 حالة وفاة أخرى في إنجلترا، بالإضافة إلى 66 في اسكتلندا، و239 في ويلز، و117 في أيرلندا الشمالية، حسبما أظهرته بيانات إضافية نُشرت على لوحة المعلومات الحكومية الخاصة بفيروس كورونا.



وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه الأرقام الإجمالية مجتمعة تعني أنه حتى الآن حدثت 88 ألفا و151 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 في المملكة المتحدة، ما يجعل حصيلة الوفيات البريطانية هي الأعلى في أوروبا حتى الآن، متقدمة على حصيلة وفيات كوفيد-19 في إيطاليا والبالغة 73 ألفا و29 حالة وفاة.