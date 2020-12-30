وقال ستيبانوف، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 272 طفلا و453 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.

وأضاف وزير الصحة الأوكراني أنه تم تسجيل 243 حالة وفاة فيما تماثل 16 ألفا و355 شخصا للشفاء وانتقل 2925 إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها زابوريزهيا وأوديسا ثم دنيبروبتروفسك.