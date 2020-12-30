اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 02:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمريكا تقدم 30 سيارة مدرعة لتأمين المنطقة الخضراء فى بغداد

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 01:15 م
أمريكا تقدم 30 سيارة مدرعة لتأمين المنطقة الخضراء فى بغداد مدرعات أمريكية - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الأربعاء، أنها قدمت 30 سيارة مدرعة لتأمين المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد، فيما أكدت مواصلتها في دعم القوات العراقية.

وذكرت السفارة في بيان صحفي، أن "الولايات المتحدة مُلتزمة بمساعدة الجيش العراقي في الحفاظ على أمن العراق وبغداد، وتحقيقاً لهذا الهدف، قدّمت يوم الاثنين ثلاثين سيارة مُدرّعة للجيش العراقي، للمساعدة في تأمين المنطقة الدولية (المنطقة الخضراء)".

وأضافت: "قدمت المركبات المذكورة لفرقة القيادة الخاصة والكائنة في قاعدة الأسد الجوية، وسيستخدمها الجيش العراقي في دورياته، وتأتي هذه المساهمة باعتبارها جُزء من خطة أكبر لمكتب التعاون الأمني التابع للجيش الأمريكي-العراقي لدعم فرقة القيادة الخاصة في تأمين مركز بغداد".

وتابعت السفارة الأمريكية: "سنواصل العمل معا لضمانِ مستقبل مستقر وآمن للشعب العراقي".

 

أمريكا

العراق

مدرعات أمريكية

المنطقة الخضراء

بغداد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة