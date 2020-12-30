ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنه تم تسجيل 22 ألفا و459 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليون و680 الف حالة.



وأفادت البيانات بأن نحو مليون و302 آلف و600 حالة تماثلت للشفاء من المرض بينما هناك 352 ألفا و500 حالة نشطة في البلاد.