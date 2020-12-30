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أسماء الفائزات بمسابقة القرآن الكريم بمنطقة الأقصر الأزهرية

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 12:47 م
أسماء الفائزات بمسابقة القرآن الكريم بمنطقة الأقصر الأزهرية الفائزات بمسابقة القرآن الكريم بمنطقة الأقصر الأزهرية
الأقصر – أحمد مرعى

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أجريت بمقر رعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية، صباح اليوم الأربعاء، التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم  لمعاهد الفتيات للمراحل التعليمية "الإبتدائية - الإعدادية - الثانوية"، وذلك تحت إشراف فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، حيث تشكلت لجنة مكونة من فضيلة الشيخ: بدوي محمود، وحرز الله عباس موجّهَا العلوم الشرعية والقرآن الكريم لاختبار الطالبات.

وأسفرت نتائج صفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم  لمعاهد الفتيات بالأقصر، عن التالي:- (المرحلة الابتدائية فازت: سما هاشم محمد معهد الشيخ الطيب بالمركز الأول، وهاجر أحمد محمد معهد الشيخ الطيب بالمركز الثاني، وخديجة أحمد محمد معهد الشيخ الطيب بالمركز الثالث - أما المرحلة الإعدادية فقد نجحت الطالبة: أمل سلطان محمود معهد الدير من الفوز بالمركز الأول، وحفصة جبريل أحمد معهد فتيات المحاميد قبلي المركز الثاني، ووفاء العزب أحمد معهد الشيخ عبدالمجيد حفني المركز الثالث - وفي المرحلة الثانوية تمكنت الطالبة : هبة صالح محمدين معهد فتيات المنشاة العماري من حصد المركز الأول، وجاءت بسمة كامل أبو زيد معهد فتيات الكيمان في المركز الثاني بينما جاءت فاطمة السيد على  معهد فتيات طفنيس في المركز الثالث).

وأقيمت المسابقة تحت إشراف وتنفيذ أحمد عبادي أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وعبد الجليل محمد عبد الجليل مدير رعاية الطلاب، وعبد الجواد الخطيب موجه أول التربية الاجتماعية، وشيرين محمد مشرفة النشاط الثقافي والاجتماعي.

وكانت قد أجريت القرعة العلنية لاختيار الأعضاء المشاركين فى أعمال لجنة النظام والمراقبة للشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة الأقصر الأزهرية، حيث تم تشكيل اللجنة برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، ووكيلا المنطقة العربى والثقافى وأعضاء الشئون القانونية والتفتيش المالى والإدارى ومدير الإمتحانات ومديرى المراحل التعليمية.

التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم لمعاهد الفتيات للمراحل التعليمية
التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم لمعاهد الفتيات للمراحل التعليمية
 
الفائزات بمسابقة القرآن الكريم بمنطقة الأقصر الأزهرية
الفائزات بمسابقة القرآن الكريم بمنطقة الأقصر الأزهرية

 

جانب من التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم لمعاهد الفتيات بالأقصر
جانب من التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم لمعاهد الفتيات بالأقصر

 


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