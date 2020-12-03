وكيل تعليم قنا: تنظيم ورشة عمل للتعريف بالمفاهيم المالية والإدارية‎

قنا صابر سعيد

شدد الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فى اجتماعه مع أعضاء التوجيه المالى والإدارى بالمديرية والإدارات التعليمية على تنظيم ورش عمل لمدة يوم واحد لمديرى المدارس بالمراحل المختلفة للتعريف بالمفاهيم المالية والإدارية، ومواكبة المستجدات وإعداد نشرة مستحدثة وموحدة للقواعد المالية والإدارية، وتعميمها على مستوى المديرية لتجنب وقوع أخطاء من مديرى المدارس فى دفاتر الحضور والانصراف أو السجلات الأخرى.

وأكد خالد على إنجاز مراجعة ملفات الصف الأول الابتدائى وسرعة بحث الشكاوى و الرد عليها فيما لا يزيد عن 48 ساعة وتفعيل استخدام الواتس آب كوسيلة للتواصل والاطلاع على أحدث ما يصدر من قرارات وزارية ونشرات بشكل سريع.

وحذر وكيل وزارة التربية والتعليم، فى اجتماعه الثانى مع مديرى الإدارات النوعية بديوان المديرية من إساءة استخدام خطوط السير مع تكليف مدير الإدارة بمتابعة انضباط العاملين معه، وتقويم عملهم وعرض تقرير لإنجازات الإدارة وكل موظف بها على المكتب الفنى فى نهاية كل شهر، مع عقد لقاء شهرى فى الأربعاء الأخير من كل شهر لعرض المشكلات وطرح الحلول.

وأشاد صبرى خالد، بمعدل الإنجاز الذى حققته إدارة خدمة المواطنين بحسب تقرير الوزارة وطالب بأن تحذو بقية الإدارات النوعية حذوهم وترفع معدل الأداء للعاملين وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب لضمان رضا مقدم الخدمة من جمهور المتعاملين مع الإدارة.