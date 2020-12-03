وفاة وكيل وزارة التموين بالبحيرة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

البحيرة - ناصر جودة

توفى منذ قليل المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى دمنهور التعليمى، حيث أكد سمير البلكيمى، مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين بالبحيرة، أنه جار استخراج الأوراق الخاصة لنقل الفقيد من مستشفى دمنهور التعليمى لتشييع جنازته بمسقط رأسه بمركز كوم حمادة.

ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة وكيل وزارة التموين ودفنه بمسقط رأسه بكفر دميتوه التابعة لمركز كوم حمادة.

وفى هذا السياق نعي العاملون بمديرية التموين بالبحيرة المهندس كمال راشد سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أن المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة بلغ سن المعاش العام الماضي وتم مد الخدمة له لمدة عام وكان يتلقى العلاج بمستشفى المعهد الطبى القومى بمدينة دمنهور إثر إصابته بفيروس كورونا.